Метеорологи дали прогноз погоды на лето в Сибири, в том числе и в Алтайском крае, сообщает "Агротайм".
Специалисты ожидают, что в регионе будет большой объём осадков – выше, чем обычно. Аналогичная ситуация прогнозируется и в Новосибирской области. Кроме того, в этих сибирских регионах холоднее многолетних норм окажется август.
Синоптики прогнозируют, что самым жарким месяцем лета в Сибири станет июнь. Июль и август будут в пределах климатических норм.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд озвучил прогноз, что лето на большей части территории России будет тёплым.
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