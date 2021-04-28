Фото: "Гражданский патруль"
Общественники провели рейд по улицам Барнаула и обнаружили, что асфальт, уложенный по федеральной программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги", уже "поплыл" и потрескался. Об этом сообщают в организации "Гражданский патруль".
Так, активисты обнаружили несколько десятков расползающихся температурных трещин на покрытии улицы Советской Армии – на участке от Северо-Западной до 2-й Северо-Западной. При этом ремонт на этой дороге проводился в 2017 году. Похожая картина наблюдается и на улице Антона Петрова в районе остановки "Северо-Западная". В асфальте уже образовалась яма. Ремонт дороги по федеральному проекту проводился в 2018 году.
В "Гражданском патруле" сделали вывод: асфальт в Барнауле, положенный даже по федеральной программе, держится не более четырёх лет. Общественники обратились сразу в три инстанции: Минтранс РФ, прокуратуру Алтайского края и Росавтодор с просьбой провести проверку по факту выполнения некачественных работ по укладке асфальта в рамках нацпроекта и привлечь виновных к ответственности.
Ранее сообщалось, что в 2021 году по программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отремонтируют 22 участка улиц Барнаула. На это потратят более 907 млн рублей.
Комментарии
ничего нового
Интересненько....
На перевале Чике-Таман асфальт как утром положили, хотя сколь ему лет-то уже?
Значит, умеют делать. Не хотят что ли?
Ха! Кого искать? Джамшут, на который ООО "Копыта" было оформлено, выиграло конкурс и благополучно исчезло. Или чиновника, который ни за что ни перед кем не отвечает? Или депутатов из фракции Едим Россию? Так этих лиц и в прокуратуре и в полиции прекрасно знают, но сделать ничего не могут!
28.04.2021 16:25
- гость -
а чего бы ему на горной породе не лежать-то?
Общественники ужаснулись состоянию отремонтированных по БКАД барнаульских дорог
серьезно? а то они с другой планеты и не знают как у нас дороги делают
Такие мы. Особенные.
На перевале Чике-Таман асфальт лежит на естественном каменном фундаменте, сравнения не корректны, А трещины в асфальте это норма, а вот ямы нет.
А чего асфальт тогда не съехал с перевала? Уклон, перепады температур, пресс непрерывных караванов железных коней, камнепады....
То есть, все дело в правильной "подушке" под асфальт? Кто мешает сделать таковую в городах по БКАД?
На перевале не армяне строили