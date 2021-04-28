Общегородской субботник пройдёт в Барнауле 29 апреля

29 апреля в Барнауле состоится общегородской субботник, в рамках которого очистят улицы, скверы и аллеи от прошлогодней листвы, мусора и веток, а также несанкционированных свалок и объявлений. Присоединиться смогут все желающие, сообщили в мэрии.
Горожане выйдут на уборку во всех районах краевой столицы. Ожидается, что мероприятие посетят более 28 тысяч человек, в том числе о своём намерении поучаствовать в субботнике заявили многие организации города.
Во время субботника также будут наводить порядок у памятников, мемориальных досок на зданиях, мемориальных комплексов и в местах захоронений. Работники предприятий и торговых центров очистят вазоны и клумбы, побелят бордюры и покрасят урны.
Также в этот день планируют помыть и покрасить десятки светофоров и опор наружного освещения, очистить лотки от смета, привести в порядок остановочные павильоны и покрасить урны.
Собранный в рамках субботника мусор вывезут на городской полигон. Кстати, по 30 апреля там принимают собранный во время месячника санитарной очистки мусор без оплаты.
Напомним, первоначально общегородской субботник планировали провести в Барнауле 23 апреля. Однако из-за похолодания работы перенесли на 29-е число.
Комментарии
Слава богу, что мне не помогают дворники мою работу делать.
А что, такие субботники в Америке, Германии или той же Мексике тоже проходят, или их там нет?
Субботники — религиозное движение в России... (википедия)
не были мы никогда на вашем субботнике и не тянет
Услуга за услугу. Все оплатил.
В чем новость и так ясно, что скоро субботнике по всем поселения пройдут.
При советской власти насубботились по самые уши. Больше нет сил. Спасибо нынешней власти, что не заставляют, а добровольно.