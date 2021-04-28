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Налётчик с ножом ограбил офис микрозаймов в Барнауле

, ИА "Амител"
Добычей злоумышленника стал конверт с деньгами номиналом по 50 рублей
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

Неизвестный в медицинской маске ворвался в офис микрофинансовой компании "Быстроденьги" и под угрозой применения кухонного ножа похитил конверт с деньгами. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Ограбление произошло 28 апреля на улице Юрина. Добычей злоумышленника стали 5 тысяч рублей купюрами по 50 рублей.

"Возможно, нападавший скрылся на автобусе, так как служебно-разыскная собака довела до остановки общественного транспорта "Художественная школа", – уточнили в социальной сети.

Подозреваемому на вид около 40 лет. Рост около 160-170 см. Был одет в серую шапку и тёмную куртку.

Отметим, что это не первый подобный случай в апреле. Так, 12 числа неизвестный мужчина с ножом напал на офис микрозаймов на улице Антона Петрова. Злоумышленник ворвался в помещение, взял 20 тысяч рублей и скрылся с места преступления на автобусе 53-го маршрута. 

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

28.04.2021 15:01
Гость

Закредитованность жителей края чудовищная ,а у чиновников всё хорошо прекрасная маркиза !

28.04.2021 15:09
- гость -

автобус - спаситель пролетариата))

28.04.2021 15:10
- гость -

28.04.2021 15:01
Гость
С Вами не поспоришь, но(!) кто их заствлял брать кредитЪ???

28.04.2021 15:20
Робин Гуд

15:10, может нужда заставила, болезнь?
По телеку реклама микрозаймов и реклама контор, обещающих списать долги. Слабые мозги расеян не справляются.

28.04.2021 15:27
гость

Дешевая реклама.

28.04.2021 15:28
- гость -

28.04.2021 15:20
Робин Гуд
Так по телеку еще и про пид...геев фильмы крутят! Что ж теперь все начали в заднюю сдавать?

28.04.2021 15:37
- гость -

15:28, Кстати, не видел фильмы про тридварасов в нашем ящике, разве что те тридварасы, что во всех новостях и политических ток-шоу. Ты что за телевидение смотришь?

28.04.2021 15:43
- гость -

Даже не жалко. Микрозайм не обеднеет

28.04.2021 15:55
- гость -

28.04.2021 15:37
- гость -
Стараюсь телевизор не смотреть и в их [3-2-расов] сортах не разбираюсь!
Не нравится мой пример про ТВ, так можно то же сказать про интернеты энти ваши)))

28.04.2021 16:50
- гость -

28.04.2021 15:20
Робин Гуд
Если пара процентов берут кредиты на действительно неотложные нужды, то хорошо. А основная масса на понты "чтобы не быть хуже других". И если у кого-то "мозги не справляются", что ж их жалеть, никто не обязан оплачивать чужие хотелки.

28.04.2021 17:10
- гость -

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