Налётчик с ножом ограбил офис микрозаймов в Барнауле

Неизвестный в медицинской маске ворвался в офис микрофинансовой компании "Быстроденьги" и под угрозой применения кухонного ножа похитил конверт с деньгами. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
Ограбление произошло 28 апреля на улице Юрина. Добычей злоумышленника стали 5 тысяч рублей купюрами по 50 рублей.
"Возможно, нападавший скрылся на автобусе, так как служебно-разыскная собака довела до остановки общественного транспорта "Художественная школа", – уточнили в социальной сети.
Подозреваемому на вид около 40 лет. Рост около 160-170 см. Был одет в серую шапку и тёмную куртку.
Отметим, что это не первый подобный случай в апреле. Так, 12 числа неизвестный мужчина с ножом напал на офис микрозаймов на улице Антона Петрова. Злоумышленник ворвался в помещение, взял 20 тысяч рублей и скрылся с места преступления на автобусе 53-го маршрута.
Комментарии
Закредитованность жителей края чудовищная ,а у чиновников всё хорошо прекрасная маркиза !
автобус - спаситель пролетариата))
28.04.2021 15:01
Гость
С Вами не поспоришь, но(!) кто их заствлял брать кредитЪ???
15:10, может нужда заставила, болезнь?
По телеку реклама микрозаймов и реклама контор, обещающих списать долги. Слабые мозги расеян не справляются.
Дешевая реклама.
28.04.2021 15:20
Робин Гуд
Так по телеку еще и про пид...геев фильмы крутят! Что ж теперь все начали в заднюю сдавать?
15:28, Кстати, не видел фильмы про тридварасов в нашем ящике, разве что те тридварасы, что во всех новостях и политических ток-шоу. Ты что за телевидение смотришь?
Даже не жалко. Микрозайм не обеднеет
28.04.2021 15:37
- гость -
Стараюсь телевизор не смотреть и в их [3-2-расов] сортах не разбираюсь!
Не нравится мой пример про ТВ, так можно то же сказать про интернеты энти ваши)))
28.04.2021 15:20
Робин Гуд
Если пара процентов берут кредиты на действительно неотложные нужды, то хорошо. А основная масса на понты "чтобы не быть хуже других". И если у кого-то "мозги не справляются", что ж их жалеть, никто не обязан оплачивать чужие хотелки.
Грань награбленное