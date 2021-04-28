Bloomberg: в России началась третья волна коронавируса

В России началась третья волна коронавируса, утверждает Bloomberg со ссылкой на данные неофициальной статистики.
Конкретных цифр издание не приводит, но, как уверяют источники агентства, оптимистичные оценки ситуации с ковидом, которые даёт Кремль, привели к низкому спросу на вакцину и к тому, что россияне больше не боятся вируса.
Отметим, что с начала пандемии в России зарегистрировали свыше 4,7 млн случаев заражения коронавирусом и 109 тысяч смертей. В последнее время в стране каждые сутки фиксируют в районе 8-9 тысяч новых инфицированных, гибнут примерно по 390 человек.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предупредила россиян о риске всплеска заболеваемости COVID-19 в стране. По её словам, серьёзная вирусная нагрузка ожидается в регионах, куда люди поедут отдыхать.
Комментарии
началась третья волна коронавируса
кто-б сомневался
теперь в каждую весну и в каждую осень будет начинаться очередная волна...
Скоро будет такой заголовок шла 32 волна covid 19.
"оптимистичные оценки ситуации с ковидом, которые даёт Кремль, привели к низкому спросу на вакцину", думаю, что это ошибочное мнение. Спрос на вакцину низок по причине запоздалой поставки ее в больницы. Большинство уже переболели и не видят смысла в вакцинации, а кто хотел поставить прививку - уже поставили.
Конечно, надо срочно объявить третью волну, а то иди оты на прививку закончились.
Конечно не боятся, все уже давно поняли, что бояться нечего, ни так страшен этот вирус, как легенды о нем
Пора уже привыкнуть: если что-то усиленно рекламируют, то ЭТО, точно, не во благо людей. Вспомним добровольные пенсионные отчисления.
волны гриппа никто не считает, кому это надо
по комментариям видно откуда низкий спрос
Низкий спрос от нехватки ума.