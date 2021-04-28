Ураганный ветер валит деревья и сносит крыши в Барнауле. Видео

Мощными порывами ветра на проспекте Строителей повалило несколько деревьев рядом с остановкой Циолковского в Барнауле.
Видеозапись с места происшествия опубликовали в группе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
В другом месте ураганный ветер подхватил металлическую кровлю конструкции, опрокинув ее на стоящее рядом транспортное средство.
"На Энергетиков 11, на машину от ветра слетела крыша с мусорных баков, пробило двигатель, машина не заводится, — рассказал местный житель. — Каким-то чудом не зацепило женщину".
Ранее алтайские спасатели предупредили, что 28 апреля скорость ветра может достигать 22 метров в секунду, в связи с чем возможно возникновение чрезвычайных ситуаций. Ожидается, что неблагоприятная погода сохранится до ночи.
Комментарии
просто еще не все деревья в городе успели спилить)