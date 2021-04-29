В Госдуме предложили ввести беспроцентную ипотеку для многодетных семей

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил ввести "нулевую" ипотеку для многодетных семей. По его мнению, такая перспектива возможна в условиях контроля государством банковской системы.
Как сообщает ТАСС, Толстой отметил, что инициатива не нанесёт банкам ощутимого ущерба, поскольку в России "к сожалению, очень мало многодетных семей". Отдельно он добавил, что "банки – не священные коровы".
Напомним, что ранее российский миллиардер Игорь Рыбаков назвал ипотеку глупостью и призвал россиян от неё отказаться. По его мнению, жители страны "берут себе петлю на шею", поскольку банки оставляют за собой право менять процентную ставку даже в тех случаях, когда часть ипотеки уже выплачена.
Комментарии
Я ПРОТИВ!!!
Нет работы, денег, жилья-не строгай кучу детей!
А добросовестные и сознательные люди, потом будут эту ипотеку за вас оплачивать, в виде повышенных процентов
Ждём очередное подорожание недвижимости в стране. Из-за этих программ помощи, цены на квартиры взлетели в разы.
Я ПРОТИВ!!!
Нет работы, денег, жилья-не строгай кучу детей!
Видимо, приемлемый доход указать при оформлении ипотеки всё же надо.