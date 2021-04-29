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Новости

Врач назвала наименее вредный алкогольный напиток

, ИА "Амител"
Пить его регулярно даже полезно, отметила диетолог Ольга Швелева
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Врач-диетолог Ольга Швелева назвала вино наименее вредным алкогольным напитком из-за его низкой калорийности.

В беседе с НСН специалист отметила, что лучшим выбором будет белое сухое и красное сухое вина. При этом последнее даже полезнее, поскольку в нём содержатся ещё и антиоксиданты.

По словам Швелевой, регулярное употребление вина способствует более качественному холестериновому обмену. В частности, подобный "бонус" фиксируют у жителей Италии и Франции, которые постоянно пьют именно такие вина.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал причину не отказываться от алкоголя. Он отметил, что малые дозы спиртного могут оказывать благоприятный эффект в плане профилактики заболеваний сердца и диабета.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

29.04.2021 09:15
- гость -

Вина настолько наименее вредно, что даже полезно. Видимо у врача-диетолога любимый писатель - Оруэлл.

29.04.2021 09:39
- гость -

Во франции его пьют как компот, так как он стоит для них как компот.
А у нас бодяга по цене вина во франции, и пользы в этой бодяге нет

29.04.2021 09:45
almas

Я уже слышал, и слух этот мною проверен,
Врач рассказала о не вредном вине.
— Что же из этого следует?— Следует пить,
Пить сухие и красные вина, все как сказала специалист.
— Вы полагаете, это будет все питься?
— Я полагаю, что все это следует пить.
Следует пить, ибо, сколько вредным слухам о вине не носиться,
Недолговечны их кабала и опала.
Все как сказала специалист, следует пить!
Так разрешите же в честь праздников в мае,
Бокал красного, сударыня, вам предложить.

29.04.2021 09:47
гость

в поликлиника сёл нет гаммаглобулина-клещи деток едят-высокая температура до 21 дня.

29.04.2021 09:51
- гость -

Что значит вредно пить? Чушь! В журнале «Здоровая жизнь» за 67-й год один доцент - фамилию забыл - так и пишет: напивайтесь, полезно!
Ну, коньяк - вообще полезная вещь. Что говорить, он и от простуды, от ревматизма, сосуды расширяет, сужает любые. Коньяк — всегда полезен. Но дорогой! Потому и дорогой, что очень полезный.
Ну, а у кого сердце больное, тому коньяк и не надо. Водку с перцем! Но только надо всё это помешать поровну. Туда — чуть-чуть крепленого, две рюмки. Не больше! Лучше три. Ну можно и четыре. Всё это перемешать... Как дашь! Очнулся и... Не найдешь, где сердце! Вот пусть кто хочет ищет — не найдет....(с)

29.04.2021 10:02
- гость -

Да, есть такой ролик с Евгением Леоновым.

29.04.2021 10:44
- гость -

29.04.2021 09:39
- гость -
Во франции его пьют как компот, так как он стоит для них как компот.
А у нас бодяга по цене вина во франции, и пользы в этой бодяге нет
************************************************
Во Франции (Испании, Италии, и т.д.) есть вино, которое стоит как компот (3-5 ойро), а есть вино по 80-100 ойро. И это не самые дорогие. Хорошими считаются вина по 300 и более ойро.
В наших магазинах нормальное (даже по европейским меркам) вино можно взять за 600-900 рублей - это 7-10 ойро. А приличное можно купить от тысячи рублей. Это не такое уж большое отличие от Европы.

29.04.2021 10:47
Лола

Делайте вино сами методом ферментации. Очень полезный напиток, полезнее кефира.

29.04.2021 10:51
- гость -

29.04.2021 10:47
Лола
Да-да) хлеб печь сами, для мяса заводим корову в квартире, ну и т.д.

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