Центральные улицы помыли в Барнауле

Шесть коммунальных дорожных машин "Автодорстроя" помыли центральные улицы и проспекты Барнаула в ночь на 29 апреля. Теперь пыли в центре краевой столицы будет значительно меньше, сообщает пресс-служба мэрии.
Автоколонна смыла пыль и грязь с проезжих частей проспектов Ленина, Красноармейского, Социалистического, Комсомольского, Строителей, а также улиц Молодёжной, Димитрова, Мерзликина и Гоголя. Для полива использовали чистую воду без реагентов.
В горадминистрации добавили, что полив улиц водой возможен там, где есть ливневая канализация, обеспечивающая надёжный сток воды.
Напомним, что 29 апреля в Барнауле состоится общегородской субботник, в рамках которого очистят улицы, скверы и аллеи от прошлогодней листвы, мусора и веток, а также несанкционированных свалок и объявлений.
Комментарии
Когда выключат отопление???
Послезавтра 1 мая, кочегарят так, как будто -40! Скотство какое-то! Ведь за отопление огромные деньги нужно платить!
На Ползунова между Красноармейским и Ленина сыпали мраморную крошку, когда гололед был, теперь она там валяется, взяли опыт Европы, только в Европе ее собирают потом и используют повторно.
Ну да, пыль у нас только на центральных улицах города. Кроме Ленинского проспекта других улиц нет в городе.
Почему именно в мэрии рассказали?
Что? так, своими глазами этого не видно совсем?
помыли? развезли по углам
09:52, почему из - за твоей жадности другие должны страдать? На первых и последних этажах пока сыро и прохладно.
29.04.2021 10:04
Гость
09:52, почему из - за твоей жадности другие должны страдать? На первых и последних этажах пока сыро и прохладно.
- окна они открывают тогда зачем
29.04.2021 10:04
Гость
-
Живу на последнем этаже - батареи уже выключены на 85% два месяца.
Твои проблемы - только твои.
29.04.2021 10:08
Проветривать чтобы.Сейчас из-за таких жмотов рубанут отопление вместе с горячей водой, и тогда дома настанет ледниковый период со всеми вытекающими, начиная с ОРЗ заканчивая проблемами с легкими.Успокойтесь!Еще будут холода, еще будет снег, и земля нескоро прогреется, чтобы в ж/б домах стало комфортно и безопасно для нахождения в них.
29.04.2021 10:15
- гость -
Понимаешь в чем фишка, ты выключил то, что есть.Захотел-выключил, захотел-включил.Если отключат отопление во всем городе, то его уже НЕЛЬЗЯ будет включить.
29.04.2021 10:23
- гость -
И не надо включать.Холодно? Надень кофту и носки. Почему я из-за отдельных мерзляков должен платить кучу денег?
Вот здорово что улицы помыли, меньше пыли это хорошо. Однако хо елось бы уточнить: вы уверены что на комсомольском ливневки есть? Когда дожди такой потоп по тротуара, вода до середины голени доходит.
29.04.2021 10:23
- гость -
Я не хочу вам оплачивать отопление! Фишка в этом. Платите за себя сами.