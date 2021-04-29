В России зафиксировали рост случаев мошенничества в сфере продажи авиабилетов

Специалисты компании Group-IB зафиксировали рост случаев мошенничества в сфере онлайн-продажи авиабилетов. Об этом сообщают "Известия".
По подсчётам экспертов, в апреле выявлено 50 фишинговых ресурсов по подбору авиабилетов. В компании отметили, что всплеск произошёл после объявления о том, что дни с 4 по 7 мая будут нерабочими.
"Вредоносные ресурсы копируют сайты популярных агрегаторов авиабилетов или представляют собой полностью самостоятельные страницы для подбора перелётов", – рассказали специалисты.
Они пояснили, что если вы введёте данные своей карты на фишинговом сайте, то деньги сразу будут доступны мошенникам.
Ранее в прокуратуре рассказали, что мошенники сменили ориентиры и начали пытаться красть средства с банковских счетов и депозитов вместо карт.
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