Разбитый BMW барнаульского "гонщика" Александра Руденко продают на аукционе

Власти выставили на продажу BMW X6, который принадлежал Александру Руденко, признанного виновным в совершении резонансного смертельного ДТП в центре Барнаула. За разбитую машину хотят получить не менее 2,2 млн рублей, сказано на площадке "РТС-Тендер".
Продавцом выступает МТУ Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай. Автомобиль, который, судя по номерам, принадлежит Руденко, должен уйти с молотка 12 мая. Начальная цена "полумёртвой" иномарки составляет 2 196 725 рублей. Шаг аукциона – 1%.
Напомним, осенью 2018 года Руденко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на автомобиле BMW и, пролетев на красный сигнал светофора, врезался в автомобиль Renault, в котором находились пять человек. В результате аварии погибли две девочки трёх и пяти лет, а также 34-летняя женщина. Двое мужчин получили серьёзные травмы.
Суд первой инстанции назначил виновнику аварии наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет шесть месяцев. Позднее приговор смягчили до пяти лет и шести месяцев, но после апелляции прокуратуры суд отменил смягчение.
Комментарии
А АЗС Клевер почему не выставили?
Откуда такие цены?