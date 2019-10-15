Год спустя. Вспоминаем дело гонщика на BMW, погубившем двоих детей и молодую женщину

Год назад, 15 октября 2018 года, в Барнауле произошло страшное ДТП, которое унесло жизни молодой женщины, двух маленьких детей, сделало инвалидом крепкого и сильного мужчину. И практически уничтожило сразу несколько семей. Виновник аварии бизнесмен Александр Руденко в момент ДТП был пьян и управлял автомобилем BMW, мчась по центру города со скоростью 150 км в час. Сегодня, в годовщину трагедии вспоминаем, что случилось и как проходило расследование этого громкого дела.

Как произошла авария

15 октября 2018 года в 23 часа вечера на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия в Барнауле BMW X6 на огромной скорости выехал на перекресток, проигнорировав красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Renault.

От полученных травм погибли три пассажира Renault: пятилетняя девочка, дочь водителя, скончалась на месте ДТП, девочка четырех лет и ее мать умерли в больнице в тот же день к вечеру. Водитель Renault Сергей Федько и его пассажир Евгений Нагорнев, лишившийся в аварии жены и дочери, получили серьезные травмы. Федько остался инвалидом.

За рулем BMW находился бизнесмен Александр Руденко. Он не пострадал. На пассажирском сиденье была его супруга. Ей медицинскую помощь оказали на месте. Госпитализация женщине не понадобилась. Позже следствие докажет, что в момент аварии Руденко находился в состоянии алкогольного опьянения и двигался со скоростью более 150 километров в час. У него была возможность избежать столкновения, но он ею не воспользовался.

Что возмутило барнаульцев

Это ДТП вызвало огромный общественный резонанс. Уже на следующий день жители Барнаула несли цветы и игрушки к месту аварии. Люди опасались, что виновник воспользуется своими связями и избежит справедливого наказания. Тогда на сайте change.org была создана петиция к властям города и края с требованием максимально строго наказать виновника аварии.

"Мы требуем открытого процесса над виновником аварии Александром Руденко с допуском общественности, чтобы никакие связи не могли позволить избежать уголовный ответственности за это преступление", — писали авторы документа.

Также активисты потребовали усилить патрулирование наиболее аварийных участков города и обратились к местным властям с просьбой инициировать ужесточение уголовной ответственности за езду в состоянии алкогольного опьянения.

18 октября состоялись похороны погибших в этой автокатастрофе. Кажется, проститься с ними пришел весь город.

Как проходили судебные заседания

17 октября 2018 года Александра Руденко заключили под стражу. На судебные заседания единственный оправившийся после аварии пассажир Renault Евгений Нагорнев приносил большой портрет с портретом погибших жены и дочки и ставил его напротив обвиняемого, чтобы тот осознал, что совершил.

Сам Александр Руденко еще на первом судебном заседании дал признательные показания и вину признал в полном объеме. Но с просьбой о прощении к семьям погибших обратилась его супруга. Со стороны обвиняемого извинений не было. На одном из судебных заседаний на вопрос судьи, желает ли он что-нибудь сказать, Руденко произнес: "Я не знаю, что мне говорить, наверное, виноват".

Заседания проходили открыто и психологическая обстановка была такой, что в зале многие плакали. Даже прокурор выступила с эмоциональной речью, признавшись, что ощущает боль и страдания пострадавших в ДТП.

Прокурор подчеркивала, что у водителя BMW имелась техническая возможность избежать столкновения, но он ею не воспользовался. Прокуратура требовала для обвиняемого наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет 11 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Адвокат же обвиняемого настаивал на том, что в гибели детей в момент ДТП в первую очередь виноваты их родители, которые не пристегнули малышей надлежащим образом. "Ответственность за жизнь детей лежит на их родителях", цитировал он семейный кодекс.

В ответ, потерявший в аварии жену и дочь, Евгений Нагорнев предложил смоделировать ситуацию ДТП: "Давайте, я посажу вас в машину, в кресло, и врежемся хотя бы на 100 км в час и посмотрим, какие вы выйдете живые и здоровые".

Каким был приговор

На самом деле Руденко дважды выносили приговор. 17 апреля 2019 года судья Центрального района признал Александра Руденко виновным в смертельном ДТП и приговорил его к 8 годам и шести месяцам колонии-поселения. Но на это решение было подано сразу пять жалоб. Пострадавшие стороны и прокуратура сочли приговор чересчур мягким.

7 июня Алтайский краевой суд пересмотрел решение. По новому приговору Руденко должен провести восемь с половиной лет в колонии общего режима. Кроме того, в общей сумме виновник аварии должен выплатить пострадавшим 21,5 млн рублей.

Вторым приговором потерпевшие стороны остались удовлетворены больше, хотя каждый отмечал, что наказание в нашей стране за такие преступления слишком мягкие и ничто теперь не вернет им любимых людей.

Может ли Руденко рассчитывать на досрочное освобождение

Условно-досрочного освобождения Александру Руденко будет добиться сложно, сообщил 15 октября 2019 года начальник УФСИН России по Алтайскому краю, генерал-майор Валерий Усачев. По его словам, осужденный нарушает режим колонии, за что часто бывает в штрафном изоляторе. За три месяца у него уже 6 взысканий. По словам Усачева, Руденко нарушает требования к форме одежды, спит в неположенное время. Все эти нарушения заносятся в его личное дело. И "с таким послужным списком" на УДО "вряд ли можно рассчитывать", сказал начальник УФСИН.