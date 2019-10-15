Вторник, 15 Октябрь, 19:50

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Эксперты предложили 4 концепции развития Барнаула. Какой нравится вам?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,25
€ 70,85
Обь
26см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отопительный сезон на АлтаеГород. Слушай!Ускоренное развитие Алтая
Вопрос дня



Год спустя. Вспоминаем дело гонщика на BMW, погубившем двоих детей и молодую женщину

, ИА "Амител"
Год назад в Барнауле произошла страшная авария, которая всколыхнула весь город
Александр Руденко во время суда.Фото из архива amic.ru

Александр Руденко во время суда.Фото из архива amic.ru


Год назад, 15 октября 2018 года, в Барнауле произошло страшное ДТП, которое унесло жизни молодой женщины, двух маленьких детей, сделало инвалидом крепкого и сильного мужчину. И практически уничтожило сразу несколько семей. Виновник аварии бизнесмен Александр Руденко в момент ДТП был пьян и управлял автомобилем BMW, мчась по центру города со скоростью 150 км в час. Сегодня, в годовщину трагедии вспоминаем, что случилось и как проходило расследование этого громкого дела.

Как произошла авария

15 октября 2018 года в 23 часа вечера на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия в Барнауле BMW X6 на огромной скорости выехал на перекресток, проигнорировав красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Renault.

От полученных травм погибли три пассажира Renault: пятилетняя девочка, дочь водителя,  скончалась на месте ДТП, девочка четырех лет и ее мать умерли в больнице в тот же день к вечеру. Водитель Renault Сергей Федько и его пассажир Евгений Нагорнев, лишившийся в аварии жены и дочери, получили серьезные травмы. Федько остался инвалидом.

За рулем BMW находился бизнесмен Александр Руденко. Он не пострадал. На пассажирском сиденье была его супруга. Ей медицинскую помощь оказали на месте. Госпитализация женщине не понадобилась. Позже следствие докажет, что в момент аварии Руденко находился в состоянии алкогольного опьянения и двигался со скоростью более 150 километров в час. У него была возможность избежать столкновения, но он ею не воспользовался.

Что возмутило барнаульцев

Это ДТП вызвало огромный общественный резонанс. Уже на следующий день жители Барнаула несли цветы и игрушки к месту аварии. Люди опасались, что виновник воспользуется своими связями и избежит справедливого наказания. Тогда на сайте change.org была создана петиция к властям города и края с требованием максимально строго наказать виновника аварии.

"Мы требуем открытого процесса над виновником аварии Александром Руденко с допуском общественности, чтобы никакие связи не могли позволить избежать уголовный ответственности за это преступление", — писали авторы документа.

Также активисты потребовали усилить патрулирование наиболее аварийных участков города и обратились к местным властям с просьбой инициировать ужесточение уголовной ответственности за езду в состоянии алкогольного опьянения.

18 октября состоялись похороны погибших в этой автокатастрофе. Кажется, проститься с ними пришел весь город.

Как проходили судебные заседания

17 октября 2018 года Александра Руденко заключили под стражу. На судебные заседания единственный оправившийся после аварии пассажир Renault Евгений Нагорнев приносил большой портрет с портретом погибших жены и дочки и ставил его напротив обвиняемого, чтобы тот осознал, что совершил.

Сам Александр Руденко еще на первом судебном заседании дал признательные показания и вину признал в полном объеме. Но с просьбой о прощении к семьям погибших обратилась его супруга. Со стороны обвиняемого извинений не было. На одном из судебных заседаний на вопрос судьи, желает ли он что-нибудь сказать, Руденко произнес: "Я не знаю, что мне говорить, наверное, виноват".

Заседания проходили открыто и психологическая обстановка была такой, что в зале многие плакали. Даже прокурор выступила с эмоциональной речью, признавшись, что ощущает боль и страдания пострадавших в ДТП.

Прокурор подчеркивала, что у водителя BMW имелась техническая возможность избежать столкновения, но он ею не воспользовался. Прокуратура требовала для обвиняемого наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет 11 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Адвокат же обвиняемого настаивал на том, что в гибели детей в момент ДТП в первую очередь виноваты их родители, которые не пристегнули малышей надлежащим образом. "Ответственность за жизнь детей лежит на их родителях", цитировал он семейный кодекс.

В ответ, потерявший в аварии жену и дочь, Евгений Нагорнев предложил смоделировать ситуацию ДТП: "Давайте, я посажу вас в машину, в кресло, и врежемся хотя бы на 100 км в час и посмотрим, какие вы выйдете живые и здоровые".

Каким был приговор

На самом деле Руденко дважды выносили приговор. 17 апреля 2019 года судья Центрального района признал Александра Руденко виновным в смертельном ДТП и приговорил его к 8 годам и шести месяцам колонии-поселения. Но на это решение было подано сразу пять жалоб. Пострадавшие стороны и прокуратура сочли приговор чересчур мягким.

7 июня Алтайский краевой суд пересмотрел решение. По новому приговору Руденко должен провести восемь с половиной лет в колонии общего режима. Кроме того, в общей сумме виновник аварии должен выплатить пострадавшим 21,5 млн рублей.

Вторым приговором потерпевшие стороны остались удовлетворены больше, хотя каждый отмечал, что наказание в нашей стране за такие преступления слишком мягкие и ничто теперь не вернет им любимых людей.

Может ли Руденко рассчитывать на досрочное освобождение

Условно-досрочного освобождения Александру Руденко будет добиться сложно, сообщил 15 октября 2019 года начальник УФСИН России по Алтайскому краю, генерал-майор Валерий Усачев. По его словам, осужденный нарушает режим колонии, за что часто бывает в штрафном изоляторе. За три месяца у него уже 6 взысканий. По словам Усачева, Руденко нарушает требования к форме одежды, спит в неположенное время. Все эти нарушения заносятся в его личное дело. И "с таким послужным списком" на УДО "вряд ли можно рассчитывать", сказал начальник УФСИН.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Смертельное ДТП в Барнауле
Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

15.10.2019 18:56
- гость -

взялись за него конкретно. Даже там прессуют. Связи делают чудеса

15.10.2019 19:23
- гость -

Никто его не прессует скорей всего, просто человек в сильной депрессии.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< октябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
19:48
Подросток в Алтайском крае ограбил учителя 0
19:10
Бизнесмен начал бесплатно раздавать хлеб пенсионерам, но его обвинили в жадности 0
18:39
Штормовой ветер придет в Алтайский край 16 октября 0
18:15
Порядок работы скорой помощи могут изменить в России 3
18:02
Контрабандисты пытались вывезти с Алтая шестерых соколов в клетчатой сумке 0
17:45
Год спустя. Вспоминаем дело гонщика на BMW, погубившем двоих детей и молодую женщину 2
17:37
Депутата Герасименко хотят лишить неприкосновенности из-за ДТП с мотоциклистом 4
17:08
В России впервые назначен штраф за фейковые новости 7
16:47
Родственники Анастасии Заворотнюк опровергли большинство слухов о ее болезни 0
16:42
Гонщику BMW Александру Руденко будет трудно выйти по УДО. Он нарушает режим в колонии 5
16:26
В Барнауле появится тематический парк на Аллее ветеранов 1
16:15
Российских туристок приняли за проституток и не пустили в Корею 9
15:49
Российским космонавтам на МКС "приказали" бегать на сломанной беговой дорожке 2
15:28
Гравюру Сальвадора Дали украли из галереи Сан-Франциско 0
15:14
Алтайский министр заявил, что надеется на невыполнение своего аграрного прогноза 2
15:02
АлтГУ вошел в топ-30 вузов России в одном из ведущих мировых рейтингов 1
14:57
Виктора Томенко "просканировали" на открытии завода "Русская кожа" в Заринске 9
14:55
Кухни народов мира, награждения и яркий концерт: АГМУ отпразднует юбилей 0
14:45
Водитель с чужими документами вышвырнул женщину с ребенком из машины в Новосибирске 2
14:19
Трамвай протаранил "буханку" на путях в Барнауле 33
14:11
Нагрузка на бизнес и тарифы для граждан подскочат из-за одной налоговой поправки 8
14:08
Единая платежка за услуги ЖКХ может появиться в России 1
13:51
Сборная России с алтайским волейболистом выиграла решающий матч в Японии 5
13:45
Едем в соседнее село: как на Алтае перевозят в больницы инвалидов и пожилых 1
13:40
Вместо ток-шоу на НТВ россиянам показали порно 11
13:33
Оркестр Саудовской Аравии как мог сыграл перед Путиным гимн России 18
13:23
Турнир по шахматам для финансовых организаций пройдет в Барнауле 0
13:10
Молодой бийчанин насмерть сбил женщину и расплакался на месте ДТП 27
12:56
Милонов предложил отказаться от игр, которые фальсифицируют историю России 11
12:37
Альфа-Банк предложил своим клиентам воспользоваться сервисом "Кошелек Pay" 1
12:30
Житель Ямала исполнил хит группы Metallica на ненецком языке 0
12:17
Архивные фото с венчания Анастасии Заворотнюк взбудоражили соцсети 1
12:09
Спасатели рассказали, как выжить в автомобильной аварии 0
11:53
"Русская кожа" 15 октября торжественно открывает в Заринске завод за 2 млрд рублей 16
11:50
Лицо наркомании: фото сына до и после употребления наркотиков опубликовала американка 7
11:36
Киловатт раздора. Как энергокомпании делят бизнес и почему не могут договориться 13
11:21
Делегация правительства Алтайского края провела первые переговоры в Монголии 1
11:12
Красота требует жертв. Женщина в Вологде умерла после процедуры по удалению жира 1
11:01
Самое время: людей солидного возраста обучат искусству ведения бизнеса 3
10:51
В Алтайском крае может появиться льготная ипотека под 2% годовых 14
10:42
Движение трамваев в центре Барнаула парализовано из-за автомобиля на рельсах 80
10:31
Сергей Шубенков может стать легкоатлетом года в Европе 0
10:20
Серьезное ДТП произошло на выезде из Барнаула 6
10:02
Жители Алтая могут купить автомобиль с пробегом по сниженной ставке от 2,5% 8
09:51
Алтайские справороссы предложили увеличить в бюджете сумму на покупку жилья сиротам 0
09:41
Лазертаг, постапокалипсис, Инди Джонс: что привлекает барнаульцев в торговых центрах 0
09:32
К обрушению пятиэтажки в Приморье мог привести неисправный водонагреватель 1
09:12
Поселок в Новосибирской области загорелся из-за пала травы 0
09:02
Кулеры и помпы со скидкой: где выгодно купить оборудование для воды 0
08:50
Читинец жестоко зарезал жену на глазах собственных детей 7
08:49
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью 3
08:31
Сильные, но хрупкие: как мужчине сохранить свое здоровье в повседневной суете 0
08:20
Большая пробка собирается из-за ДТП в Барнауле 43
08:01
Воспарить за восемь недель: в Барнауле стартует новый сезон фитнес-проекта 0
07:59
СМИ: солдат-срочник из Бийска погиб в Кировской области 7
07:52
Продукты, которые осенью и зимой необходимы для красивых волос 0
07:43
"Бежим или стоим": краевые депутаты на эмоциях обсудили с губернатором будущий бюджет 21
07:31
Какой анализ чаще всего сдают в Сибири 0
07:22
Правительство России выделит 50 млрд рублей на борьбу с онкологическими заболеваниями 1
07:18
Американские войска получили приказ покинуть Сирию 25
07:00
Бывшую больницу под Барнаулом превратили в медико-социальный пансионат 0
06:41
Сначала милфей, потом трайфл: как в Барнауле работает кафе нового формата 10
06:32
Необычные симптомы аллергии назвали медики 0
06:21
Прекрасные и естественные: фотографии сельских девушек 17
06:05
Синоптики ожидают дожди и штормовой ветер в Алтайском крае 0
23:10
Девушка в ночном клубе Барнаула могла умереть из-за отравления ядом 27

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.