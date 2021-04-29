Томенко в день отчета "подарил" районам Алтая 300 миллионов на новые автобусы

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время отчета за работу в 2020 году заявил, что районы региона в ближайшее время получат 300 миллионов рублей на закупку новых автобусов. Таким образом, правительство края решило бороться с умирающим рынком автоперевозок в муниципалитетах.
Выступая с отчетом перед депутатами АКЗС Виктор Томенко отметил, что проблема транспортной доступности сельских населенных пунктов сегодня является одной из острых в региональной повестке.
"Непростой вопрос, тоже годами копившийся. Необходимо начать решать его уже сегодня. На эти цели муниципальным районам будет выделено 300 миллионов рублей субсидий на приобретение автобусов", — сообщил глава региона.
Напомним, что о проблеме с перевозками в муниципалитетах края amic.ru писал неоднократно. Автобусные маршруты внутри районов и между муниципалитетами, которые в советские времена перевозили миллионы человек в год, сократились до минимума. Причиной закрытия большинства маршрутов стала массовая автомобилизация и, как следствие, – конкуренция нелегальных такси. Запустить рейс в каждую деревню, которых в крае около 1600, невозможно. Власти муниципалитетов разводят руками и говорят, что не могут уговорить частников "зайти" на маршрут работать в убыток. Краевой Минтранс признает проблему.
Более подробно о погибающем рынке перевозок читайте в нашем большом материале.
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