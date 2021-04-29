Уголовное дело возбудили из-за гибели сотрудника школы в Рубцовске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека" после гибели сотрудника одной из школ Рубцовска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным ведомства, с крыши здания на мужчину упала снежная наледь. Он получил повреждения в виде травмы головы и разрыва внутренних органов, от которых скончался.
"В ходе процессуальной проверки установлено, что должностные лица образовательного учреждения допустили нарушение инструкций, не организовав надлежащим образом уборку снега и наледи с крыши школы", — рассказали в ведомстве.
Расследование уголовного дела продолжается.
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