Кирпич едва не упал на голову ребёнку в Барнауле

Кирпич упал с многоэтажного дома в Барнауле и чуть не попал в ребенка. Мальчик зашёл в подъезд буквально за несколько секунд до падения.

Как сообщает Telegram-канал "Барнаул №1", инцидент произошёл в доме по адресу Шумакова, 11. На записи с камер видеонаблюдения видно, как ребёнок заходит в подъезд, а через пару секунд после этого рядом с входной дверью падает кирпич и разлетается на мелкие осколки.

Напомним, что 16 апреля зеркало едва не упало на маленькую девочку в лифте в многоэтажке по адресу проезд Северный Власихинский, 92. Ребёнок также вышел буквально за несколько секунд до падения конструкции.