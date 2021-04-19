Кирпич едва не упал на голову ребёнку в Барнауле

Кирпич упал с многоэтажного дома в Барнауле и чуть не попал в ребенка. Мальчик зашёл в подъезд буквально за несколько секунд до падения.
Как сообщает Telegram-канал "Барнаул №1", инцидент произошёл в доме по адресу Шумакова, 11. На записи с камер видеонаблюдения видно, как ребёнок заходит в подъезд, а через пару секунд после этого рядом с входной дверью падает кирпич и разлетается на мелкие осколки.
Напомним, что 16 апреля зеркало едва не упало на маленькую девочку в лифте в многоэтажке по адресу проезд Северный Власихинский, 92. Ребёнок также вышел буквально за несколько секунд до падения конструкции.
Комментарии
Кирпич прилетел туда, где первый и второй ребенок не проходили.
да, траектории не пересекались)
Два раза повезло: по времени и по траектории. Что-то одно постоянно подводит.
Что ни новые дома то все падает, отрывается, трубы не выдерживают
нет в гисе Шумакова 11
ааа нашелся это нелепое 25 этажное здание верно скоро того.... сложится раз уже кирпичи сваливают