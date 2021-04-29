Средний чек по ипотеке в России вырос до исторического максимума

Средний чек по ипотеке в России в марте увеличился на 0,3% и достиг исторического максимума в 3,14 миллиона рублей. Такие расчёты произвели для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
Рынок этого вида займа начал восстанавливаться после пандемии быстрее других из-за мер господдержки.
"В результате среднемесячные темпы роста ипотечного кредитования за период июнь-декабрь прошлого года составили 15%, тогда как по потребительским кредитам более скромные 11%", – пояснили в компании.
По мнению экспертов, средняя сумма жилищного кредита будет увеличиваться и может достигнуть отметки 3,3 млн рублей.
Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой предложил ввести "нулевую" ипотеку для многодетных семей. По его мнению, такая перспектива возможна в условиях контроля государством банковской системы.
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