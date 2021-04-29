Более 48 тысяч человек приняли участие в общегородском субботнике в Барнауле

Фото: пресс-центр мэрии
Более 48 тысяч человек вышли на общегородской субботник в Барнауле 29 апреля. Участники собирали мусор, прошлогоднюю листву, ветки, подметали дорожки и сажали деревья.
Как сообщает пресс-центр мэрии, работы велись в скверах Победы, Пушкина, Химиков, на Демидовской площади, на аллеях по улицам Малахова, Г.Исакова, Аванесова, в парке культуры и отдыха "Центральный", на площадях Свободы, Народной и других общественных территориях.
Всего участникам субботника удалось собрать более 100 тысяч мешков мусора.
Напомним, что в ночь на 29 апреля шесть коммунальных дорожных машин "Автодорстроя" помыли центральные улицы и проспекты Барнаула.
Комментарии