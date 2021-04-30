Россияне набрали кредитов на рекордную сумму

Сумма выданных в России потребительских кредитов в марте стала рекордной и составила 340,6 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй "Эвифакс".
По данным исследования, средняя сумма кредита составила 308 тысяч рублей, что на 4,9% выше, чем в предыдущем месяце. Количество оформленных потребительских ссуд увеличилось на 11,4% и составило 1,1 млн единиц.
В бюро пояснили, что размер среднего займа обусловлен либеральной политикой кредиторов, которые стараются выполнять бизнес-планы.
"С другой стороны, на рост показателя оказало влияние изменение структуры выдач потребительских кредитов, выразившееся в снижении активности в секторе POS-кредитования, характеризующегося более низкими суммами займов", – добавили специалисты.
Ранее эксперты сообщали, что средний чек по ипотеке в России в марте увеличился на 0,3% и достиг исторического максимума – 3,14 миллиона рублей.
Комментарии
Берешь чужие и на время...
В России 80% бедных, а берут всё больше и больше......Чудеса)
Рекордную сумму в чём? В керенках??? Считайте в нормальных деньгах, а в деревянных фантиках.
Как отдавать будут.
Понимаю когда кредиты действительно по нужде берут, но большинство залезают в долги, ради вытрепежа, типа телефонов, шуб, машин, всей ненужной мишуры, которая если разобраться нужна для вида
Где статистика невозврата кредитов? Наличие у каждого машины, квартиры, это не факт благосостояния. Поэтому уже пора научится брать в долг действительно необходимое, а не айфон за 90 тысяч при зарплате в 20....
В России 80% бедных, а берут всё больше и больше......Чудеса)
Тоже об этом подумал