Депутаты АКЗС вслед за губернатором отчитались о доходах за 2020 год. Сведения доступны на сайте краевого Заксобрания. Amic.ru ознакомился с декларациями 66 народных избранников, включая накануне официально сложившего свои полномочия Юрия Кайро, а также находящихся в СИЗО Всеволода Кондратьева и Николая Бушкова. Как оказалось, сразу два депутата-новичка, пополнившие парламент осенью, сходу сумели войти в топ самых богатых народных избранников. А вот самый бедный депутат (и это не представитель партии власти) не дотянул и до 30 тысяч рублей. Всего же в АКЗС оказалось по итогам 2020 года сразу 44 миллионера.
Единороссы-новички из депутатского Forbes
Пятый год подряд (проще говоря – весь созыв) своеобразный шорт-лист самых обеспеченных народных избранников возглавляет Дмитрий Аганов ("Единая Россия"). На этот раз он отчитался за 32,9 млн рублей. Годом ранее его доход был на уровне 37,7 млн рублей. Таким образом, парламентарий "потерял" почти 5 млн рублей. Совсем немного Аганову уступил другой единоросс – Анатолий Вытоптов. Его годовой доход равен 32,737 млн рублей. Замыкает топ-3 депутат-новичок Максим Кочев (ЕР). Его заработок за 2020 год составил 26,726 млн рублей.
Далее расположился ещё один "новобранец" в АКЗС – Артём Шамков (ЕР). Доход парламентария – 20,37 млн рублей. Замыкает топ-5 представитель партии власти Алексей Кривенко – 19,09 млн рублей.
Кроме того, в топ-10 по уровню доходов вошли: Алексей Найден (ЕР) – 17,493 млн рублей, коммунист Владимир Попов – 13,648 млн рублей, Сергей Приб (руководитель фракции ЕР) – 13,4 млн рублей, Вадим Смагин (ЕР) – 12,494 млн рублей, Юрий Матвейко (ЕР) – 11,06 млн рублей.
Больше 5 млн рублей в своих декларациях указали ещё четыре человека: находящийся под арестом Николай Бушков (ЕР) – 10,497 млн рублей, Андрей Хмурович (ЕР) – 9,177 млн рублей, Николай Данилин (ЕР) – 6,738 млн рублей и Юрий Кайро – 6,529 млн рублей. Впрочем, единоросс Кайро сложил с себя полномочия – с 29 апреля он больше не депутат АКЗС.
Доходы присылали даже из СИЗО
Теперь перейдём к тем депутатам, кто заработал меньше, чем остальные коллеги по цеху. Отметим, что из 66 избранников доход менее 1 млн рублей показали 22 человека. Правда, разрывы здесь довольно существенные. Например, самый малообеспеченный депутат АКЗС зарабатывает в среднем 2,5 тысячи рублей в месяц, а более "зажиточный" из этого же списка – около 83 тысяч в месяц.
Тройка самых "бедных" народных избранников выглядит следующим образом: Дмитрий Степурко (ЛДПР) – 29 999 рублей, Сергей Шабанов ("Единая Россия") – 46,9 тысячи рублей, Всеволод Кондратьев (ЕР) – 159 тысяч рублей. Примечательно, что Кондратьев с августа прошлого года находится в новосибирском СИЗО, он проходит обвиняемым по уголовному делу. Следствие считает, что Кондратьев дал взятку в особо крупном размере должностному лицу.
Далее по степени достатка расположились: Вероника Лапина (КПРФ) – 263 тысячи рублей, Виталий Щербаков (ЕР) – 342,9 тысячи рублей, Иван Дубинин (ЛДПР) – 347,7 тысячи рублей, Василий Железовский ("Справедливая Россия") – 350 тысяч рублей, Олег Кравченко (КПРФ) – 363 тысячи рублей, Оксана Абрамова (ЛДПР) – 366 тысяч рублей, Ирина Журавлёва (ЛДПР) – 384 тысячи рублей.
Коммунистка – самая бедная
Отдельно несколько слов о доходах руководства Заксобрания. Спикер Александр Романенко по итогам 2020 года задекларировал 4,31 млн рублей. Зампредседателя АКЗС, а также по совместительству руководитель комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов отчитался о 3,945 млн рублей.
Новоиспечённый председатель комитета по правовой политике Денис Голобородько заработал 3,219 млн рублей, глава комитета по местному самоуправлению Борис Трофимов – 3,628 млн рублей, руководитель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Альберт Лунев – 4,439 млн рублей, председатель комитета по здравоохранению и науке Александр Лазарев – 4,36 млн рублей, глава комитета по социальной политике Татьяна Ильюченко – 3,535 млн рублей.
Что касается доходов руководителей постоянных депутатских объединений, здесь лидером стал уже упоминавшийся Сергей Приб из ЕР – 13,4 млн рублей. Меньше доходы у Владимира Семёнова (ЛДПР) – 3,926 млн рублей и Александра Молотова (СР) – 2,696 млн. Руководитель фракции КПРФ Мария Прусакова показала куда более скромный результат – 504 тысячи рублей.
Новые депутаты – новые декларации
Отметим, что это последняя декларационная кампания для депутатов АКЗС нынешнего созыва. Уже 19 сентября жители Алтайского края выберут новый состав регионального парламента сроком на пять лет. О доходах будущих депутатов станет известно следующей весной.
Комментарии
Ну и кто тут еще считает, что эта едросня "ночами не спит, всё о народе думает"? Коммуняки тоже, надо сказать, не шибко о нас заботятся. Просто от кормушки они немного поодаль стоят. Но им доверия на чуть-чуть больше. На капелюшечку....