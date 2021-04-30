Проект благоустройства Мизюлинской рощи доработают с учётом мнения барнаульцев

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В Барнауле состоялось выездное заседание, на котором обсуждались вопросы благоустройства Мизюлинской рощи. В ходе совещания поднимались проблемы, которые беспокоят барнаульцев.
Участники осмотрели местность и отметили деревья, которые однозначно признаны аварийными, сообщили в пресс-службе мэрии.
"Диалог с жителями продолжается, сегодня мы пригласили горожан, чтобы на месте обсудить все детали будущего благоустройства. Самый частый вопрос касается зелёных насаждений, также сегодня высказаны предложения по корректировке пешеходных маршрутов, по видам их покрытия, по обустройству площадки для выгула животных. Сейчас необходимо в сжатые сроки внести все коррективы в проектную документацию, чтобы подрядчик мог приступить к реализации проекта. Именно жители голосовали за эту территорию, поэтому мы должны сделать её комфортной согласно их запросам", – отметил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.
Активисты поблагодарили чиновников за то, что они вышли на диалог, и отметили, что горожане хотят сохранить Мизюлинскую рощу именно как природный объект.
Депутат БГД Вячеслав Перерядов рассказал, что решено создать инициативную группу, в которую войдут жильцы ближайших домов. Дальнейшее изменение плана благоустройства рощи будет проходить с их участием. Следующая встреча состоится после майских праздников.
Напомним, что ранее активисты провели сбор на территории Мизюлинской рощи и развесили на деревья плакаты с надписью "Меня скоро убьют". Барнаульцы обеспокоены тем, что в ходе реконструкции будут снесены деревья, которые не являются аварийными. Власти, в свою очередь, заверяют, что намерены сохранить большую часть насаждений.
Комментарии
вообще то вовремя рождения второй бывал у них в гостях.