"Меня скоро убьют". Активисты развесили плакаты на деревьях в Мизюлинской роще в Барнауле

25 апреля в Мизюлинской роще прошло собрание, на которое пришли около 100 человек. Горожане переживают за то, что подрядчик вырубит 103 дерева, которые согласно проекту реконструкции идут под снос.
"Меня скоро убьют", – написано на плакатах, которые активисты развесили по роще.
В ходе обсуждений люди решили звать на место председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству Антона Шеломенцева и обсуждать с ним пересмотр проекта с участием горожан, пишет Telegram-канал "Ленина,59-А".
Напомним, что благоустроить Мизюлинскую рощу должны были ещё в 2020 году. Однако городские власти решили из-за дороговизны перенести работы на 2021 год.
Автор проекта Арём Малыгин заявлял, что в нём не предусмотрена рубка деревьев. Согласно проекту, который подготовили специалисты "Алтайгражданпроекта", там планируют обустроить пешеходные дорожки с плиточным покрытием, провести освещение, установить урны и скамейки, а также высадить 700 новых кустарников и деревьев.
О том, что зелёные насаждения при реконструкции будут максимально сохранены, говорил и председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антон Шеломенцев.
Комментарии
Шеломенцев-не хороший человек-чиновник-при наличии нечищенных дорого говорит, что они чищены. Тьфу
Надо автору проекта и чиновнику пройтись на месте и развесить таблички:"Этот будет жить","А этому скоро каюк".
26.04.2021 16:16
- гость -
Так получается, он не только мне врал?
26.04.2021 16:52
- гость -
Так получается, он не только мне врал?
Они всем так отвечали, а по факту проект, который висит на гос.закупках никто не пересматривал.