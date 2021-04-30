Стало известно, когда в Барнауле закончится отопительный сезон

Отопительный сезон в Барнауле закончится 11 мая. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
"11 мая в Барнауле завершится отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава города Вячеслав Франк", – говорится в сообщении.
Напомним, что с 11 мая также начнутся и отключения горячей воды. Это связано с гидравлическими испытаниями теплосетей по контуру ТЭЦ-3. Энергетики проверят тепловые сети на прочность и плотность и отремонтируют трубопровод. По традиции работы пройдут в два этапа: первый – испытания коммуникаций, второй – ремонт выявленных повреждений на трубопроводах. При этом вторая часть работ наиболее затратна по времени.
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