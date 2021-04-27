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Где и когда отключат воду на время опрессовки в Барнауле. Карта

, ИА "Амител"
Первыми останутся без горячего водоснабжения потребители контура ТЭЦ-3
Фото: glazovlife.ru

Фото: glazovlife.ru

С 11 мая тысячи жителей Барнаула останутся без горячей воды. Это связано с гидравлическими испытаниями теплосетей по контуру ТЭЦ-3, сообщает пресс-служба СГК.

Энергетики проверят тепловые сети на прочность и плотность и отремонтируют трубопровод. По традиции работы пройдут в два этапа: первый – испытания коммуникаций, второй – ремонт выявленных повреждений на трубопроводах. При этом вторая часть работ наиболее затратна по времени.

Под отключение попадают 1579 многоквартирных домов, 86 детских садов, 65 школ, 608 административных зданий и частный сектор. Отключение в разное время коснётся 385 тысяч жителей. Водоснабжение полностью восстановят через два месяца – 15 июля.

Поэтапное отключение горячей воды будет выглядеть следующим образом:

– с 11 по 20 мая, с 12 по 15 июля – по контуру магистрали № 31 для 108 тысяч жителей Индустриального района в границах улиц Попова, Северо-Западная, Гущина, Транзитная, Павловский тракт, Северный Власихинский проезд;

– с 24 мая по 2 июня, с 12 по 15 июля – по контуру магистрали № 34 для 69 тысяч жителей Железнодорожного, Центрального и Индустриального районов в границах улиц Молодёжная, Партизанская, Короленко, Челюскинцев, Змеиногорский тракт;

– с 15 по 24 июня, с 12 по 15 июля – по контуру магистрали № 33 для 120 тысяч жителей Ленинского района в границах улиц Солнечная Поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Попова и Павловский тракт;

– с 28 июня по 7 июля, с 12 по 15 июля – по контуру магистрали № 32 для 87 тысяч жителей Индустриального и Железнодорожного районов в границах улиц Советской Армии, Попова, Транзитная, Взлетная, Павловский тракт, а также пос. Новосиликатного и Южного.

Ранее СГК назвала дату отключения горячей воды по контуру малых котельных в Барнауле. Первыми без ресурса останутся жители посёлка Власиха, Научного городка и Коммунаров.

Так, с 17 по 31 мая отключение коснётся жителей пос. Власиха, Научного городка, а также пр. Коммунаров, с 24 мая по 7 июня – жителей улиц Интернациональная, Радищева, Пушкина, Гоголя, Короленко, Аванесова, Змеиногорского тракта, пос. Центрального, с 31 мая по 14 июня – жителей 11 многоквартирных и 3 частных домов, школы, медицинского учреждения и 2 административных зданий на улице 2-й Строительной, а также пос. Лесного.

Подробную информацию о домах, в которых отключат водоснабжение в ходе опрессовки, можно узнать на карте:

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.04.2021 17:22
111

Почему в то время, когда Президент борется с пандемией, СГК способствует росту простудных заболеваний? Редакция, задайте вопрос СГК. В 2020 году ведь как-то у них получилось работы летом провести.

27.04.2021 17:55
- гость -

да отключайте.че нам
можете вообще не включать больше, только не забудьте в июле опять тарифы поднять

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