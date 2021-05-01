В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение до 5 мая

В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение в связи с пожароопасностью четвёртого класса горимости, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю. По информации ведомства, до 5 мая высокая пожароопасность ожидается на большей части территории.
В связи с этим существует повышенный риск возникновения лесных, степных, а также бытовых пожаров. Сотрудники МЧС призывают не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры на отдыхе и не бросать непотушенные спички и сигареты.
"Если пожар достаточно сильный и вы не можете потушить его своими силами – постарайтесь как можно быстрее оповестить о нём тех, кто должен этим заниматься", – рассказали в ведомстве.
Напомним, с 28 апреля на территории Алтайского края действует особый противопожарный режим. Во время действия этого режима людям запрещено посещать леса, использовать фейерверки и разводить костры.
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