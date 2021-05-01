Семикилометровая пробка скопилась на выезде из Барнаула

Огромная пробка собралась днём 1 мая на Змеиногорском тракте. Соответствующие сведения размещены на сервисе "Яндекс. Пробки".
Семикилометровая цепочка автомобилей растянулась от пересечения с улицей 6-й Нагорной до перекрёстка с улицей Белинского в районе посёлка Садоводов.
В целом по городу сервис оценивает критичность дорожной ситуации, по данным на 13:00, на 4 балла из 10 возможных (местами затруднения). Это соответствует средним значениям на это же время по субботам.
Также в числе наиболее загруженных дорог – проспект Красноармейский, а также шоссе Ленточный Бор и Лесной тракт.
Отметим, что на Змеиногорском тракте огромные пробки собираются уже второй день подряд. 30 апреля одной из причин стал ремонт дороги.
Комментарии
Неотремонтированное кольцо, с поворотом на Южный, сегодня именно эта проблема, которая вызывает пробку. Сделали огромные ямы, на месте вышедшего из строя асфальтового покрытия, как бы подготовили к асфальтированию проезжую часть, вот на этих ямах и вынуждены автомобили сбрасывать скорость до пешеходной. Так и накопилась пробка.
Для вас же старый асфальт сняли, неблагодарные.
Не переживайте, в августе положим новый
А для кого работает светофор на пешеходном переходе перед Школой садоводов? Всё время - пешеходов нет - машины стоят, а дальше ещё один светофор - поворот на Белинского. И разметку там идиотскую сделали. Всё очень неудобно и неграмотно. Тратуары там же сделали - где никто не ходит, поворачиваешь на Белинского - тратуара нет!