Флайборд-шоу показали на открытии "Цветения маральника" на Алтае. Видео

Открытие традиционного весеннего праздника "Цветение маральника" состоялось 1 мая на территории туркомплекса "Бирюзовая Катунь". Мероприятие посетил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Одним из украшений мероприятия стало экстремальное шоу флайбордистов, которое прошло в формате гидроцирка.
Экстремалы впервые выступили в Сибири, продемонстрировав синхронные трюки на воде под зажигательную музыку.
В пресс-службе регионального правительства отмечают, что до этого шоу показывали в 29 странах.
Напомним, цветущий маральник является одним из туристических брендов Алтайского края, который привлекает в регион тысячи людей на майские выходные. Сам праздник дважды получал высшую награду национальной премии Russian Event Awards, а в 2018 году он собрал более 30 тысяч человек. В 2020 году праздник "Цветение маральника" отменили из-за пандемии коронавируса.
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