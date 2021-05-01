Виктор Томенко исполнил народную песню на открытии летнего турсезона

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принимает участие в открытии летнего турсезона на "Бирюзовой Катуни". 1 мая на территории туркомплекса проходит праздник "Цветение маральника".
Глава региона в перерыве между торжественной частью и выступлениями творческих коллективов исполнил русскую народную песню "Ой, мороз, мороз". Ему помогал профессиональный женский хор.
Кроме губернатора, среди vip-гостей праздника – депутаты Госдумы Даниил Бессарабов и Наталья Кувшинова. Отметим, впервые на озере "Бирюзовой Катуни" выступили флайбордисты, они представили экстремальное шоу – полёты на специальной доске, приводимой в движение за счёт реактивной силы потока воды.
Комментарии
Бессарабов тоже от армии косит
Молодец!!!
В Великую субботу песни петь, развлекаться? Нехристь.
Одно слово - артист!
Другое плохо - абсолютно ничего не смыслит ни в экономике, ни в политике.
Небось хватит бесстыдства в храм заявиться на всенощное, свечку подержать, как они это любят?
Это второе дело Вити на посту губернатора. Первое дело - борода. Как губернатор, Витя больше ничем не примечателен