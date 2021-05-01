15 жилых домов подтопило в Алтайском крае

15 домов оказались подтоплены водой из-за поднятия её уровня в реках. Также затоплен 171 приусадебный участок и шесть участков местных автодорог.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, подтопления зафиксированы в пяти муниципальных образованиях. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Красногорском районе.
"В Красногорском работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, оснащённая беспилотной авиасистемой для контроля ситуации, – уточнили в ведомстве. – Также организовано дежурство группы спасателей Управления ГОЧС и ПБ в Алтайском крае (пять человек, две единицы техники), оперативной группы местного гарнизона и районной администрации".
Ранее спасатели предупредили, что в 1 и 2 мая продолжится подъём уровней реки Чумыш – в районе Заринска и села Ельцовка, а также реки Чапша в районе села Красногорское. В связи с этим возможно достижение опасных отметок и подтопление прибрежных территорий населённых пунктов.
Комментарии