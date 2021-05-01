МЧС предупредило о возможном подтоплении прибрежной части Заринска

По данным синоптиков, 1 и 2 мая продолжится подъем уровней реки Чумыш — в районе Заринска и села Ельцовка, а также реки Чапша в районе села Красногорское. Возможно достижение опасных отметок и подтопление прибрежных территорий населенных пунктов, передает региональное ГУ МЧС.
Спасатели контролируют паводковую обстановку в Алтайском крае. Так, 30 апреля в село Красногорское выдвинулась оперативная группа ГУ МЧС России. Жителям населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, рекомендуется подготовить дом к предстоящему приходу стихии. В частности необходимо отключить газ, электричество и воду.
Напомним, накануне в соседней Республике Алтай резко начала пребывать вода в реках, из-за чего ряд трасс регионального значения оказались частично затоплены, движение было остановлено. Несколько населенных пунктов также оказались подтоплены. В столице региона — Горно-Алтайске — ввели режим ЧС.
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