Ветер сорвал крышу со здания на проспекте Красноармейском в Барнауле

Металлический профнастил сорвало с крыши многоэтажного здания №73 на проспекте Красноармейский.
Видеозапись с места происшествия опубликовал телеканал "Катунь 24". На кадрах видно, что часть покрытия кровли опасно свисает и может упасть в любой момент.
В связи с этим автор видео предупреждает прохожих об угрозе падения профнастила и призывает быть внимательными.
Напомним, тремя днями ранее мощными порывами ветра на проспекте Строителей повалило несколько деревьев рядом с остановкой "Циолковского" в Барнауле. В другом месте ветер опрокинул металлическую кровлю конструкции стоявшее рядом авто. Видеозаписи опубликовали в соцсетях.
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