Бывшим лётчикам и шахтёрам повысили пенсию с 1 мая

С 1 мая пересчитали размеры доплат к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации и пенсионерам, которые работали в угольной промышленности.
Размер доплаты для каждого определяют индивидуально. Он зависит от стажа, среднего размера заработка и количества взносов в ПФР.
Ранее стало известно, что ко Дню Победы инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат единовременную федеральную выплату. В этом году она составит 10 тысяч рублей и будет перечислена вместе с пенсией за май.
Напомним, что большинству пенсионеров в стране проиндексировали социальные пенсии с 1 апреля. Рост составил 3,4%. Это выплаты, которые назначают по старости, инвалидности или потере кормильца. Средний размер соцпенсии с 9800 рублей после индексации вырос до 10 138.
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