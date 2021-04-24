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Новости

Более 33 тысяч ветеранов получат выплаты к 9 мая

, ИА "Амител"
Деньги перечислят вместе с пенсией
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Более 33 участников и инвалидов Великой Отечественной Войны к 9 мая получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд.

Выплаты предоставляются по указу президента  "О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы". По данным издания, в 2021 году их получат 33.2 тысячи участников ВОВ, проживающих в России и Прибалтике. 

В Пенсионном фонде России уточнили, что деньги будут начислены вместе с пенсией. 

Ранее сообщалось, что Минтруд собирается упростить процесс получения доплат к пенсии для двух категорий россиян. В документе речь идёт о членах экипажей самолётов гражданской авиации и отдельных группах работников организаций угольной промышленности.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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