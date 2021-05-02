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Мэрия потратит на барнаульский пляж в летнем сезоне почти 500 тысяч рублей

, ИА "Амител"
В прошлом году из-за ковида купальный сезон разрешили только с середины июля
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

Барнаульская компания "Майами-Импорт" стала победителем аукциона по подготовке к летнему сезону городского пляжа на острове Помазкин. За 95,5 тысячи рублей компания займётся восстановлением водозабора. Ещё 360 тысяч рублей из городского бюджета "Майами-Импорт" получит непосредственно за выполнение работ по содержанию пляжа. Информация размещена на сайте госзакупок.

И опять – почти без конкурентов

Основные приготовления необходимо будет выполнить к началу лета. Срок действия контракта рассчитан до 31 августа. Напомним, все последние годы, начиная с 2017-го, аналогичные конкурсы также выиграла данная компания, чей основной профиль – оптовая торговля одеждой и обувью. Подрядчик должен перед началом купального сезона провести обследование и очистить дно водоёма, провести анализы воды и песка, смонтировать туалетные (8) и душевые (4) кабины; далее – периодически проводить уборку территории пляжа, вывозить мусор, обеспечить дежурство спасателей и т. д.

В 2021 году конкурентов у "Майами-Импорт", как это обычно и происходит, не нашлось. А вот за более мелкий лот – на восстановление водозабора – пришлось соперничать с ООО "Сибирские контрактные системы" (СКС). Стартовая цена лота была 100 тысяч рублей, СКС предложили 96 тысяч рублей, "Майами-Импорт" – 95,5 тысячи.

Ковид может сдвинуть сроки

Очевидно, что в этом году, как и в прошлом, начало работы пляжа будет зависеть от коронавирусных ограничений. Потенциальной проблемой может оказаться и вторая волна паводка. Несколько лет назад в конце мая, когда пляж был готов к открытию, он оказался фактически затоплен. После ухода "большой воды" все работы пришлось проводить заново.

Напомним, в прошлом сезоне муниципальный пляж на острове Помазкин начал работу только с 11 июля. Тогда же были открыты ещё две точки отдыха – пляж "Водный мир" и пляж в кемпинг-парке на озере Пионерском (недалеко от шоссе Ленточный Бор). По рекомендации Роспотребнадзора на пляжах организовали санитарную обработку лежаков, беседок и зонтиков. Посетителям рекомендовали соблюдать социальную дистанцию. В связи с тем, что официальные пляжи были открыты только в середине лета, а также из-за установившейся жары в 2020 году произошло большое число трагических случаев на воде, в несанкционированных местах для плавания.

ООО "Майами-Импорт" зарегистрировано в Барнауле в 2012 году. Генеральный директор – Евгений Кисанов. Уставный капитал – 10 тысяч рублей, им в равных долях (по 50%) владеют Кисанов и Владимир Левченко. Компания работает по упрощённой системе налогообложения. Выручка от продажи по итогам 2020 года составила 380 тысяч рублей, чистая прибыль – 72 тысячи. Значительную долю в выручке составляют госконтракты. С 2017 года их было заключено 10 штук на общую сумму почти 3 млн рублей. Персонал компании, согласно данным "СПАРК-Интерфакс", состоит из одного человека.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

2.05.2021 09:13
- гость -

Все потратят.

2.05.2021 09:26
- гость -

Твари, а не мерея-500 тыс. на пляж на все лето и прорубь для церкви в 2020г. истратили такую же сумму. Страна дураков где конституцией можно только подтипаься.

2.05.2021 09:48
- гость -

2.05.2021 09:26
- гость -

При СССР на пляжах не было ничего кроме песка, и никто не бухтел, как сегодняшние имбицефалы.

2.05.2021 09:50
Пионер

Столица региона, город на реке. Нет ни набережной. ни пляжа.

2.05.2021 09:52
Пионер

При СССР на пляжах не было ничего кроме песка, и никто не бухтел, как сегодняшние имбицефалы.

Это хорошо, что слаще морковки ты не видел ничего в жизни? Поэтому и свистульке рад. или, все же, тебя это ограничило в развитии? Т.е.- плохо?

2.05.2021 09:55
- гость -

2.05.2021 09:52
Пионер

Повидал и морковку и другое? Не удивляет.

2.05.2021 09:58
Пионер

Повидал и морковку и другое? Не удивляет.

Ты на вопрос не ответило - твоя ущербность - это хорошо или плохо? Само как оцениваешь?

2.05.2021 10:01
- гость -

2.05.2021 09:58
Пионер

Купи себе кабинку с душем на дачу и радуйся как октябрёнок.

2.05.2021 10:05
- гость -

Наш пляж это помойка в прямом смысле. Там в качестве буйков привязывали крашеные пластиковые бутылки. Ну, то есть, мастерят из мусора, как бомжи на помойке.
Самое главное - требую мэра с семьей лично посетить пляж и отдохнуть. Хочу посмотреть как его жена будет в кабинке переодеваться. Там с одной стороны щита не хватает, а с другой прикрывает только грудь.
Спасатели норм. Главное на таджикском зовите на помощь, а то могут не понять.

2.05.2021 10:12
Пионер

Купи себе кабинку с душем на дачу и радуйся как октябрёнок.

Сходи к мудрому Гудвину - попроси мозгов, раз жизнь обделила.

2.05.2021 10:13
- гость -

2.05.2021 10:05
- гость -
Спасатели норм. Главное на таджикском зовите на помощь,

А зачем лезть в воду, если плавать не умеешь?
Кабинка тоже. Трусы отжимать после купанья или переодевать каждый раз?

2.05.2021 10:16
- гость -

А зачем лезть в воду, если плавать не умеешь?
Кабинка тоже. Трусы отжимать после купанья или переодевать каждый раз?

Да носи ты одни трусы целый месяц - на все случаи жизни - не все хотят жить животным. как ты.

2.05.2021 10:22
- гость -

2.05.2021 10:12
Пионер
Сходи к мудрому Гудвину - попроси мозгов, раз жизнь обделила.

Очки себе купи, если не видишь ни набережной ни пляжа. Здесь тебе не Анталия, чтобы вбухивать в набережную миллиарды долларов.

2.05.2021 10:31
- гость -

2.05.2021 10:22
- гость то есть вбухивать в прорубь на один ночь, для церковников и мозги народу пудрить за 500 тысяч это хорошо, а пляж для всего населения это плохо. Какое же ты уогое.

2.05.2021 10:32
Пионер

Здесь тебе не Анталия, чтобы вбухивать в набережную миллиарды долларов.

https://memepedia.ru/i-tak-sojdet/

2.05.2021 10:38
- гость -

2.05.2021 10:31
- гость -

Для тебя, забугорного существа, это мозги пудрить. А для русского народа это праздник.

2.05.2021 10:39
- гость -

2.05.2021 10:32
Пионер

У нас купальный сезон два месяца от силы. Зачем вбухивать миллионы?

2.05.2021 10:41
- гость -

Для тебя, забугорного существа, это мозги пудрить. А для русского народа это праздник.

Гриша, опять таблеточки выпить забыл?

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