Мотоциклист "залетел" под внедорожник в Барнауле

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о ДТП на Новосиликатном. Мотоциклист попал под машину.
По словам подписчиков паблика, инцидент произошел возле школы №50. Пожилой мужчина на внедорожнике выезжал со двора и в этот момент по встречке в его автомобиль въехал мотоциклист.
Врачи диагностировали у водителя мотоцикла сотрясение. Мужчина в иномарке отделался испугом.
Ранее сообщалось, что в центре Барнаула пьяный водитель устроил ДТП. В результате инцидента никто не пострадал. После аварии мужчина вышел из машины и лёг на асфальт. От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения он отказался.
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