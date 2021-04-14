Пьяный водитель устроил ДТП в центре Барнаула и лег поперек дороги

ДТП с участием нетрезвого водителя произошло в Барнауле 14 апреля в 14:22 на проспекте Строителей рядом с кинотеатром "Мир".

В отделении пропаганды городской ГИБДД рассказали, что 22-летний водитель с признаками опьянения на автомобиле Kia не выдержал безопасную дистанцию до впередиидущего автомобиля Hyundai Solaris, которым управляла женщина 1981 года рождения.

В ДТП никто не пострадал. После аварии мужчина вышел из машины и лег на асфальт. От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения он отказался.

Действия автомобилиста квалифицировали по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Для оформления протокола его доставили в полицию.