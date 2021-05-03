Два человека попали под колеса автомобиля в Бийске

Двое молодых людей попали под колеса автомобиля в Бийске. Молодые люди оказались на проезжей части "без цели перехода улицы".
Как сообщили amic.ru в отделении пропаганды управления ГИБДД по Алтайскому краю, инцидент произошел в ночь с 1 на 2 мая в 3:20 утра. 19-летний водитель за рулем ВАЗ-2114 двигался по дороге в сторону улицы Кутузова. В районе дома на Матросова, 45 он совершил наезд на 19-летнего и 18-летнего пешеходов, которые вышли на дорогу.
В результате ДТП 19-летний пострадавший госпитализирован с травмами различной степени тяжести, 18-летнему оказана медицинская помощь на месте, не госпитализирован.
Полиция проводит проверку по факту происшествия.
Комментарии