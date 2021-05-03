В Минцифры назвали сроки изменения правил покупки и продажи поддержанных авто

В Минцифры рассказали о сроках изменения правил покупки и продажи подержанных автомобилей. Новый сервис для автомобилистов на базе портала "Госуслуги" заработает во второй половине 2021 года.
Как сообщает Autonews со ссылкой на пресс-службу ведомства, ранее планировалось что регистрация сделок через портал начнётся с 1 мая. Однако проект пришлось перенести на более поздний срок.
Новый способ покупки и продажи подержанных автомобилей подразумевает, что сведения о смене собственника отправятся в ГИБДД автоматически. Договоры будут заверяться электронной подписью владельца авто.
Чтобы продать машину, потребуется паспорт транспортного средства, свидетельство о его регистрации, полис ОСАГО на имя старого владельца и подать на портале заявление. Вдобавок продавцу следует будет определиться, собирается ли он оставлять себе госномер.
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