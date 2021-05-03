МЧС предупреждает о возможном подъеме воды в реке Обь

Подъем уровня воды в реке Обь в районе села Усть-Чарышская пристань ожидается в ближайшие сутки. Спасатели не исключают возможное подтопление прибрежных территорий населенных пунктов.
Такую информацию сообщает пресс-центр регионального МЧС. Спасатели порекомендовали жителям, попадающим в зону подтопления, заранее предпринять ряд мер:
- отключить электричество и газ;
- переместить ценные вещи на верхние этажи или чердак;
- закрыть все окна;
- выпустить животных на улицу и отвязать собак.
Напомним, что ранее ГУ МЧС сообщило о подтоплении 18 жилых домов и 258 приусадебных участков в трех населенных пунктах Алтайского края. В Красногорском районе, где паводок задел частные дома, приведён в готовность пункт временного размещения для эвакуации людей в случае необходимости.
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