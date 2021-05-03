18 жилых домов подтоплено паводковыми водами в Алтайском крае

18 жилых домов и 258 приусадебных участков подтоплены паводком в Алтайском крае. Серьезное повышение уровня воды отмечается в трех населенных пунктах региона – в селе Красногорском, Ельцовка и Новая Ажинка.
Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Алтайскому краю, в Красногорском районе, где паводок задел частные дома, приведен в готовность пункт временного размещения для эвакуации людей в случае необходимости. Организован круглосуточный мониторинг уровней воды в реках района, розданы памятки о действиях в период паводка.
Также на 3 участках дорог местного значения затруднен проезд, однако проблем с поставкой товаров первой необходимости нет.
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