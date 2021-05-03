В МЧС рассказали о нестабильной паводковой ситуации в Алтайском крае

Фото: пресс-центр ГУ МЧС по Алтайскому краю
Паводковая обстановка в Алтайском крае остаётся нестабильной. Сотрудники МЧС готовятся к подъёму воды, разворачивают дамбы и подготавливают спецсредства в различных участках региона.
Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Алтайскому краю, в Заринске спасатели организовали работы по укреплению дамбы на улице Некрасова. Для отсыпки задействовали четыре КамАЗа и МАЗ, высота вала составила 30 см, длина – 40 метров.
В барнаульском посёлке Затон на случай прихода воды подготовлено 220 вешек, 356 мостков, 60 подмостей. Завезено более 1570 кубометров глины и порядка 600 кубометров песка. Создан дополнительный запас материалов для обустройства дамб, мешки для устройства гидрозатворов.
На случай необходимости для размещения населения, пострадавшего при паводке, подготовлено четыре пункта временного размещения на 460 мест. Во всех ПВР заложен запас защитных масок и дезинфицирующих средств. На возвышенностях устраиваются загоны для скота, силами собственников создаётся запас кормов.
Также в ближайшие сутки ожидается подъём уровня воды в реке Обь в районе села Усть-Чарышская Пристань. В случае ухудшения обстановки будут подтоплены два населённых пункта, Усть-Чарыш и Клепиково. Сейчас в Усть-Пристанском районе подтопленных приусадебных участков и жилых домов нет.
В Бийске, где сегодня уровень воды превысил критическую отметку, развёрнут комплекс водоналивных дамб по улице Речной.
Комментарии
Дамбы нужны дешевле будет.