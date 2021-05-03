Уровень воды в реке Бии в районе Бийска превысил критический уровень

Уровень воды в реке Бии в районе Бийска превысил опасный уровень и достиг отметки 521 см над нулём водомерного поста. За сутки вода прибыла ещё на 84 сантиметра.
Об этом сообщает "Бийский рабочий" со ссылкой на данные ресурса fishingsib.ru. Критическим уровнем, при котором в городе возникает угроза подтоплений, считается 500 сантиметров.
Вода уже полностью затопила пляж возле Коммунального моста, спуститься с набережной туда уже не получается. При этом паводковая ситуация волнует бийчан – 2 мая возле водомерного поста на Зелёном Клине даже собралась пробка из автомобилистов, которые пришли оценить уровень воды.
Напомним что 2 мая понтонный мост в Бийске закрыли из-за подъёма уровня воды. Течение буквально сносило конструкцию, удерживать его пришлось при помощи спецтехники.
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