Два человека пострадали в ДТП с грузовиком на трассе Барнаул – Новосибирск

Два человека пострадали при столкновении грузовика УАЗ и Hyundai Solaris в Тальменском районе Алтайского края. ДТП произошло на 171-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт", неподалёку от поворота на посёлок Восточный.
Как сообщили amic.ru в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД, травмы в аварии получили водитель и пассажир отечественного авто. На месте продолжает работу полиция, все обстоятельства столкновения выясняются.
Напомним, что два человека пострадали в ДТП на трассе Барнаул – Новосибирск в ночь с 2 на 3 мая. 56-летний водитель за рулём Lexus RX 300 следовал по трассе Р-265 из Барнаула в сторону Новосибирска. На 42-м километре трассы он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Carina под управлением 42-летнего мужчины.
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