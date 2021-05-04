Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда объявили о разводе. Совместное заявление пара опубликовала в Twitter.
Они отметили, что пришли к такому решению "после многих размышлений и работы над отношениями".
"За 27 лет мы вырастили троих удивительных детей и создали фонд, который работает во всём мире", – говорится в сообщении.
Гейтсы отметили, что продолжат совместно работать над фондом, несмотря на развод.
Билл Гейтс и Мелинда Энн Френч познакомились в 1987 году, когда Мелинда устроилась в Microsoft менеджером по маркетингу. В 1994 году они поженились, а в 2000-м – основали фонд Билла и Мелинды Гейтс, который считается крупнейшим частным фондом в США.
Ранее Билл Гейтс пообщался с пользователями сайта Reddit и дал совет молодёжи. Миллиардер рекомендовал больше узнать о проблеме изменения климата, а также посоветовал выбрать интересную работу и понять, во что можно внести свой вклад.
Комментарии
О боже, нет... Мы ещё не оправились от смерти мужа Елизаветы второй, а теперь ещё и это!..
О, Билл! Тим Кук и Сергей Брин радостно потёрли руки и переглянулись, не скрывая своей радости.
Понт карявый!!!
Опять какую-то ересь задумали...
Поняли что народ осознал всю их подлую сущность! Решили разделиться на плохого и хорошего полицейского...
Вот увидите, один так и будет топить за вакцинацию, цифровизацию, глобализацию... А второй или вторая будет изображать из себя паиньку... Мол я все осознал, мы вели вас не туда, да и не тем путём, и т.д., и т.п....
Думаю что даже распределение ролей будет для нас сюрпризом, а возможно будет постоянная смена ролей! В зависимости от обсуждаемого вопроса.
Гейтсы отметили, что продолжат совместно работать над фондом, несмотря на развод
Теперь создадут семьи с молодыми