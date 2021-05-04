Человек погиб в ДТП с грузовиком в Алтайском крае

Человек погиб при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Алтайском крае, пишет "Инцидент Барнаул" со ссылкой на данные ГИБДД.
ДТП произошло утром 4 мая в 07:30 в районе села Налобиха на Чуйском тракте.
85-летний водитель Toyota Camry двигался в сторону Барнаула, уснул за рулём и выехал на встречную полосу, столкнувшись с грузовым автомобилем под управлением мужчины 1990 г.р.
В результате ДТП пенсионер погиб на месте до приезда медиков. По факту аварии проводится проверка. Полиция устанавливает все детали произошедшего.
Напомним, что в конце апреля на алтайской трассе перевернулся катафалк с гробом. Тогда никто не пострадал. При этом в микроавтобусе не было ни усопших, ни пассажиров.
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