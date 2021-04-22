Катафалк с гробом перевернулся на алтайской трассе

Дорожно-транспортное происшествие с участием катафалка и легкового автомобиля произошло ранним утром 22 апреля в Алтайском крае. Подробности инцидента amic.ru рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД.
Авария произошла в 07:41 на 71-м километре трассы А-321. 35-летний водитель ритуального автомобиля, двигаясь от Ребрихи в сторону Павловска, попытался обогнать ВАЗ-2107, но не справился с управлением и столкнулся с ним.
В результате микроавтобус перевернулся и вылетел в кювет, приземлившись на крышу, а гроб выпал из салона. Легковое авто от удара также покинуло пределы проезжей части, но осталось на колёсах.
В ДТП никто не пострадал. При этом в катафалке не было ни усопших, ни пассажиров. Все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники дорожной полиции.
Комментарии
Тьфу ты, прости господи! Заголовок прочла - и сразу из Высоцкого: "Трое везли хоронить одного, Все, и шофер, получили увечья, Только который в гробу - ничего..."
АМИК фото смените ------------------------- В ДТП никто не пострадал. При этом в катафалке не было ни усопших, ни пассажиров.
эпичное фото