Катафалк с гробом перевернулся на алтайской трассе

Дорожно-транспортное происшествие с участием катафалка и легкового автомобиля произошло ранним утром 22 апреля в Алтайском крае. Подробности инцидента amic.ru рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД.

Авария произошла в 07:41 на 71-м километре трассы А-321. 35-летний водитель ритуального автомобиля, двигаясь от Ребрихи в сторону Павловска, попытался обогнать ВАЗ-2107, но не справился с управлением и столкнулся с ним.

В результате микроавтобус перевернулся и вылетел в кювет, приземлившись на крышу, а гроб выпал из салона. Легковое авто от удара также покинуло пределы проезжей части, но осталось на колёсах.

В ДТП никто не пострадал. При этом в катафалке не было ни усопших, ни пассажиров. Все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники дорожной полиции.