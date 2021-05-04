Исторический особняк "Русский чай" в Барнауле обрел нового владельца

Малоизвестная фирма выкупила на торгах исторический особняк Дом купца Шадрина в Барнауле. Ранее там располагался ресторан "Русский чай".
Как пишет "Алтапресс", объект за 15,6 млн рублей достался УК "Труд и природа Алтая". О компании известно довольно немного, но отмечается, что основной вид ее деятельности — рестораны и услуги по доставке еды.
Помимо компании "Труд и природа Алтая", в аукционе участвовала строительная компания "Селф" Нодара Шонии, а также физическое лицо Антон Переверзев. При этом всего на торги поступило четыре заявки, но одну из них отклонили из-за проблем с документами.
Ранее зданием владела семья барнаульских бизнесменов Олейников. На аукцион здание уже выставляли в декабре 2020 года. Однако тогда торги признали несостоявшимся из-за того, что до участия не допустили ни одного претендента.
Напомним, что двухэтажное здание рядом с площадью Спартака построили в начале ХХ века по заказу купцов братьев Шадриных. В советское время там разместился ресторан "Русский чай", а после – "Император". В Алтайохранкультуре утверждали, что за судьбой особняка пристально следят, и он не пострадает от смены собственника.
Комментарии
Исторический облик особняка будет сохранен или малоизвестная фирма его снесет и построит торговый центр???
Почему в Барнауле нет программы "аренда за рубль" для сохранения исторической застройки? Когда арендатору сдается в аренду старинный дом на 50 лет за 1 рубль в год с условием ремонта и восстановления исторического облика здания. Что, тяму не хватает городским властям?