В Госдуме опровергли сообщения о штрафах за сорняки на дачных участках

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев опроверг сообщения о штрафах за сорняки на дачном на участке. Его слова приводит ТАСС.
Ранее РИА Новости со ссылкой на юриста Татьяну Мацукову сообщало, что штрафы грозят тем дачникам, которые не борются на своих участках с сорняками, к которым, в том числе, она причислила ромашку, мяту и одуванчики. Говоря об этом, юрист ссылалась на постановление правительства от 18 сентября 2020 года.
"Документ, который сейчас приводится многими СМИ, касается исключительно сельхозтоваропроизводителей и затрагивает сферу целевого или нецелевого использования земель сельхозназначения. Никакого отношения к дачникам этот документ не имеет", — сказал политик.
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