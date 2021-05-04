В Турции ужесточат локдаун

С 7 мая в Турции ужесточат условия действующего локдауна, введённого из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на циркуляр МВД республики.
С пятницы в магазинах страны можно будет торговать только основными продуктами питания, средствами гигиены, кормом для домашних животных и косметическими средствами, за исключением парфюмерии и средств макияжа.
А вот электронику, одежду, канцелярию, игрушки, посуду, аксессуары для автомобилей и садовые принадлежности продавать, напротив, запретят. Кроме того, в стране уже ввели ограничение на продажу спиртного.
Напомним, локдаун в Турции действует с 29 апреля по 17 мая. В этот период передвигаться между городами можно только по разрешению. Также в стране закрыты все офисы и отели. Работать не прекратили только неотложные службы и производства.
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