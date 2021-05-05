Главный синоптик России предрёк тяжёлый паводок в Алтайском крае

В нескольких сибирских регионах, в том числе и Алтайском крае, прогнозируется сложная гидрологическая ситуация, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"На реках Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской областей наиболее сложная ситуация, обусловленная половодьем, – уточнил главный синоптик России. – На притоках Оби и самой Оби ситуация проблемная".
По его словам, в этих регионах вода может подняться до опасных отметок и подтопить прибрежную территорию.
Особо опасным периодом Вильфанд назвал вторую фазу половодья, когда вода прибывает из-за активного таяния снега в горах.
Ранее метеорологи дали прогноз погоды на лето в Сибири, в том числе и в Алтайском крае. Специалисты ожидают, что в регионе будет большой объём осадков – выше, чем обычно.
Комментарии
А я предсказываю что паводок будет обычным.
Осадков в ближайшую неделю не ожидается.
Посмотрим кто окажется прав.
Каждый год одно и то же.
Каждый год одно и то же.
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Особо опасным периодом Вильфанд назвал вторую фазу половодья, когда вода прибывает из-за активного таяния снега в горах.