Почти тонну груш уничтожат в Алтайском крае из-за санкций

В Барнауле изъяли 942,2 кг груш сорта "конференция", сообщили amic.ru в пресс-службе Алтайской таможни.
Запрещённую продукцию выявили при проверке двух торговых точек, организованной таможенниками совместно с управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Барнаульской транспортной прокуратурой.
"При осмотре на некоторых ящиках были выявлены следы первоначальной маркировки, удалённые механическим путём, – уточнили в ведомстве. – Какие-либо документы на товар у продавцов отсутствовали".
Ранее в Барнауле изъяли 25 кг европейских сыров, а в Бийске – свыше 250 кг санкционных яблок.
Согласно российскому законодательству, все попадающие под санкции товары на территории страны подлежат уничтожению.
Напомним, что в августе 2014 года Россия в ответ на антироссийские санкции из-за присоединения Крыма запретила странам ЕС и США ввоз некоторых видов продовольствия, в том числе мяса, колбасы, рыбы, молочной продукции, овощей и фруктов.
По мере сохранения санкций в отношении РФ ответные меры продлевались. 21 ноября 2020 года президент России Владимир Путин продлил действие ответных санкций в отношении стран Запада до конца 2021 года.
Комментарии
Тот случай когда "бомбят Воронеж". Глупо, убого.
Макароши из кормового зерна и технической пальмы, да роскошные парады, за которые вояки получают премии в сотни тысяч,- наше скрепное всё!
И после всего, кто то мне будет говорить, что наше правительство не является врагами народа? Путинских друзей "макнули мордой в унитаз", введя против них санкции, так они решили отыгрываться на своем народе!
Что-то не вижу дефицита груш и чего это некоторые тут раскудахтались